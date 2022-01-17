Лавров назвал дезинформацией заявления в США о подготовке Россией «провокации» на Украине

Короткая ссылка
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили дезинформацию о якобы готовящейся провокации на Украине, «чтобы получить предлог для того самого вторжения»
Лавров назвал дезинформацией заявления в США о подготовке Россией «провокации» на Украине
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

«Причём госпожа Псаки сказала: «Как это было уже в 2014 году», — сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр подчеркнул, что нынешняя трагедия современной Украины «действительно началась в 2014 году», однако стала следствием не некой провокации со стороны России, а результатом «поддержанного и даже организованного в значительной степени» по линии США государственного переворота.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину может начаться в середине января или середине февраля.

Она отметила, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить