Лавров назвал дезинформацией заявления в США о подготовке Россией «провокации» на Украине
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«Причём госпожа Псаки сказала: «Как это было уже в 2014 году», — сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.
Министр подчеркнул, что нынешняя трагедия современной Украины «действительно началась в 2014 году», однако стала следствием не некой провокации со стороны России, а результатом «поддержанного и даже организованного в значительной степени» по линии США государственного переворота.
Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину может начаться в середине января или середине февраля.
Она отметила, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».