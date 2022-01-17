Лавров назвал дезинформацией заявления в США о подготовке Россией «провокации» на Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что официальные лица США распространили дезинформацию о якобы готовящейся провокации на Украине, «чтобы получить предлог для того самого вторжения»

«Причём госпожа Псаки сказала: «Как это было уже в 2014 году», — сказал Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

Министр подчеркнул, что нынешняя трагедия современной Украины «действительно началась в 2014 году», однако стала следствием не некой провокации со стороны России, а результатом «поддержанного и даже организованного в значительной степени» по линии США государственного переворота.

Ранее официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что «вторжение» России на Украину может начаться в середине января или середине февраля.

Она отметила, что «Россия может сфабриковать повод для нападения».