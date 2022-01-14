В Пентагоне заявили, что Россия пока не приняла решения о «вторжении» на Украину

Соединённые Штаты считают, что Россия пока не приняла решения о якобы вторжении на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

На вопрос о возможных действиях Вашингтона в случае эскалации ситуации на востоке Украины он заявил, что на данный момент остаются время и возможности, чтобы этого избежать.

«Мы не уверены, что президент России Владимир Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление голословным и ничем не подтверждённым.