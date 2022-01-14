В Пентагоне заявили, что Россия пока не приняла решения о «вторжении» на Украину

Короткая ссылка
Соединённые Штаты считают, что Россия пока не приняла решения о якобы вторжении на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
В Пентагоне заявили, что Россия пока не приняла решения о «вторжении» на Украину
  • AP
  • © Pablo Martinez Monsivais

На вопрос о возможных действиях Вашингтона в случае эскалации ситуации на востоке Украины он заявил, что на данный момент остаются время и возможности, чтобы этого избежать.

«Мы не уверены, что президент России Владимир Путин принял окончательное решение, поэтому я воздержусь от спекуляций на тему того, что мы будем или не будем делать в случае вторжения», — приводит ТАСС его слова на брифинге.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на источник в администрации США опубликовал материал, в котором утверждалось, что Россия якобы готовит провокацию в Донбассе для «создания предлога для вторжения на восток Украины».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал данное заявление голословным и ничем не подтверждённым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить