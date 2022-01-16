В Госдуме назвали «стопроцентной цензурой» блокировки в FB российских страниц

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал ситуацию с блокировкой в Facebook страницы делегации России в Вене после постов о гарантиях безопасности.
В Госдуме назвали «стопроцентной цензурой» блокировки в FB российских страниц
  • РИА Новости

«Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. Мы знаем, какие атаки на протяжении нескольких лет идут на RT, Sputnik», — сообщил депутат.

Чепа отметил, что информация, которую предоставляет российская сторона, и объективное положение дел сильно отличаются от того, как это пытаются представить западные СМИ.

«Они делают всё, чтобы нас не услышали. Делают всё, чтобы не услышали наш голос», — пояснил собеседник RT.

Ранее страница делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями в Facebook была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.

Также сообщалось о том, что Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к официальной странице делегации России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить