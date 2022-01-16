В Госдуме назвали «стопроцентной цензурой» блокировки в FB российских страниц

Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал ситуацию с блокировкой в Facebook страницы делегации России в Вене после постов о гарантиях безопасности.

«Никаких законных оснований для этого нет. Это 100% цензура. Мы знаем, какие атаки на протяжении нескольких лет идут на RT, Sputnik», — сообщил депутат.

Чепа отметил, что информация, которую предоставляет российская сторона, и объективное положение дел сильно отличаются от того, как это пытаются представить западные СМИ.

«Они делают всё, чтобы нас не услышали. Делают всё, чтобы не услышали наш голос», — пояснил собеседник RT.

Ранее страница делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями в Facebook была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.

Также сообщалось о том, что Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к официальной странице делегации России.