Страницу делегации России заблокировали в Facebook после постов о гарантиях безопасности
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- Legion-Media
Дипломаты сообщили, что российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд.
«Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантии безопасности. Facebook, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений?» — говорится в сообщении делегации в Twitter.
✈️ 🇦🇹 Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд.— Russian Arms Control Delegation in Vienna (@armscontrol_rus) January 16, 2022
📑‼️ Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в #Facebook, заблокированного «на волне» постов по #ГарантииБезопасности.
⭕️ @facebookapp, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений? pic.twitter.com/DSNq4owCmk
Как ранее заявил руководитель делегации Константин Гаврилов, соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации.
В феврале 2021 года официальная учётная запись в Twitter делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась почти на сутки заблокирована без объяснения причин.