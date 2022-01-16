Страницу делегации России заблокировали в Facebook после постов о гарантиях безопасности

Делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями сообщила, что её страница в Facebook была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.

Дипломаты сообщили, что российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд.

«Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантии безопасности. Facebook, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений?» — говорится в сообщении делегации в Twitter.

✈️ 🇦🇹 Российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд.



📑‼️ Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в #Facebook, заблокированного «на волне» постов по #ГарантииБезопасности.



⭕️ @facebookapp, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений? pic.twitter.com/DSNq4owCmk — Russian Arms Control Delegation in Vienna (@armscontrol_rus) January 16, 2022

Как ранее заявил руководитель делегации Константин Гаврилов, соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации.

В феврале 2021 года официальная учётная запись в Twitter делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась почти на сутки заблокирована без объяснения причин.