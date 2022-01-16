Страницу делегации России заблокировали в Facebook после постов о гарантиях безопасности

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Делегация России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями сообщила, что её страница в Facebook была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.
Страницу делегации России заблокировали в Facebook после постов о гарантиях безопасности
  • © Thiago Prudencio / SOPA Images/Sipa USA
  • Legion-Media

Дипломаты сообщили, что российская делегация прибыла в Вену на новый переговорный раунд.

«Работа начинается с восстановления нашего аккаунта в Facebook, заблокированного «на волне» постов по гарантии безопасности. Facebook, как насчёт свободы слова и плюрализма мнений?» — говорится в сообщении делегации в Twitter.

Как ранее заявил руководитель делегации Константин Гаврилов, соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу делегации.

В феврале 2021 года официальная учётная запись в Twitter делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась почти на сутки заблокирована без объяснения причин.

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