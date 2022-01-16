Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах по военной безопасности
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«В пятницу (14 января. — RT) Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещённый контент», — цитирует ТАСС Гаврилова.
По его словам, представители делегации публиковали на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД России.
В феврале 2021 года официальная учётная запись в Twitter делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась почти на сутки заблокирована без объяснения причин.