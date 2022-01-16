Facebook заблокировал страницу делегации России на переговорах по военной безопасности

Социальная сеть Facebook заблокировала официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов.

«В пятницу (14 января. — RT) Facebook забанил страничку делегации, сославшись на запрещённый контент», — цитирует ТАСС Гаврилова.

По его словам, представители делегации публиковали на своей странице в этой социальной сети только заявления руководства России и МИД России.

В феврале 2021 года официальная учётная запись в Twitter делегации России на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями оказалась почти на сутки заблокирована без объяснения причин.