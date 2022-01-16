Роскомнадзор потребовал от Meta разблокировать в Facebook страницу делегации России в Вене

Роскомнадзор потребовал от компании Meta восстановить в Facebook доступ к официальной странице делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Письмо с требованием направлено в адрес компании Meta Platforms, которая владеет социальной сетью.

Также ведомство потребовало объяснить причины введения ограничений.

«Данные действия администрации соцсети Facebook нарушают ключевые принципы свободного распространения информации, беспрепятственного доступа к ней. Ведомство считает это актом цензуры, что, согласно российской Конституции, запрещено», — говорится в сообщении Роскомнадзора.

Как ранее сообщил руководитель делегации Константин Гаврилов, соцсеть Facebook заблокировала официальную страницу российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Дипломаты отметили, что страница была заблокирована после постов о гарантиях безопасности.