В ЕП подняли вопрос о связи энергетического кризиса в Европе с «Зелёным курсом»

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Юлия Гуреева
Группа евродепутатов из Италии обратилась к Европейской комиссии с просьбой пояснить, связан ли энергетический кризис в ЕС со стратегией по переходу к низкоуглеродной экономике. С запросом парламентариев ознакомился RT.
В ЕП подняли вопрос о связи энергетического кризиса в Европе с «Зелёным курсом»
  • Legion-Media

«Мы хотели бы попросить Комиссию объяснить, замечает ли она причинно-следственную связь между энергетическим кризисом и внедрением стратегии ЕС «Зелёный курс», — говорится в запросе.

Принятая Евросоюзом в 2019-м стратегия «Зелёный курс» нацелена на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.

Однако парламентарии обратили внимание ЕК на непредсказуемость источников возобновляемой энергии. Так, по их словам, в 2021 году было зафиксировано снижение производства ветровой энергии, которое привело к более высокому, чем ожидалось, спросу на газ.

При этом политики выразили мнение, что скачок цен на электроэнергию в Европе может быть вызван снижением поставок из РФ, хотя российская сторона неоднократно подчёркивала, что полностью выполняет свои обязательства, а по некоторым направлениям даже превышает контрактные договорённости

По мнению авторов запроса, рост затрат на производство электроэнергии может в ближайшие месяцы привести к перебоям в трансграничных энергетических потоках и, как следствие, к отключениям электричества в ряде регионов ЕС.

В октябре 2021 года евродепутаты от Болгарии назвали «экономическим самоубийством» план Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году.

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