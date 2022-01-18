В ЕП подняли вопрос о связи энергетического кризиса в Европе с «Зелёным курсом»
- Legion-Media
«Мы хотели бы попросить Комиссию объяснить, замечает ли она причинно-следственную связь между энергетическим кризисом и внедрением стратегии ЕС «Зелёный курс», — говорится в запросе.
Принятая Евросоюзом в 2019-м стратегия «Зелёный курс» нацелена на достижение углеродной нейтральности к 2050 году.
Однако парламентарии обратили внимание ЕК на непредсказуемость источников возобновляемой энергии. Так, по их словам, в 2021 году было зафиксировано снижение производства ветровой энергии, которое привело к более высокому, чем ожидалось, спросу на газ.
При этом политики выразили мнение, что скачок цен на электроэнергию в Европе может быть вызван снижением поставок из РФ, хотя российская сторона неоднократно подчёркивала, что полностью выполняет свои обязательства, а по некоторым направлениям даже превышает контрактные договорённости.
По мнению авторов запроса, рост затрат на производство электроэнергии может в ближайшие месяцы привести к перебоям в трансграничных энергетических потоках и, как следствие, к отключениям электричества в ряде регионов ЕС.
В октябре 2021 года евродепутаты от Болгарии назвали «экономическим самоубийством» план Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году.