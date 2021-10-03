В ЕП назвали «экономическим самоубийством» план по сокращению выбросов к 2030 году

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Ксения Калинкина
Депутаты Европарламента (ЕП) от Болгарии Ангел Джамбазки и Андрей Слабаков заявили, что план Еврокомиссии по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2030 году станет «экономическим самоубийством». Свою позицию политики аргументировали в обращении к ЕК. RT ознакомился с документом.
В ЕП назвали «экономическим самоубийством» план по сокращению выбросов к 2030 году
  • Reuters

По словам евродепутатов, кризис здравоохранения, вызванный пандемией коронавируса, а также меры, направленные на его преодоление, привели к резкому сокращению европейской экономики на 4,7%.

Политики также констатировали, что за последние полгода цены на природный газ на европейских рынках выросли в четыре раза, а параллельно с этим шло увеличение стоимости электроэнергии.

«Именно на этом фоне в текущем году ЕС поставил для себя ещё более амбициозные климатические цели на 2030 год, что, в свою очередь, привело к удорожанию квот на выброс углерода на 80%», — добавили Джамбазки и Слабаков.

Совокупность этих факторов, как отмечают депутаты, приводит к тому, что промышленность останавливается, поскольку цены на энергоносители становятся неподъёмными, а дефицит энергоресурсов может достичь беспрецедентного уровня.

Парламентарии напомнили, что ранее Еврокомиссия приняла пакет предложений, в соответствии с которым к 2030-му ЕС рекомендуется сократить общий объём выбросов парниковых газов как минимум на 55% по сравнению с уровнем 1990 года.

«Это не только экономическое самоубийство, но и предательство наиболее уязвимых слоёв нашего общества. Эти меры приведут к росту цен на энергоносители и породят бедность», — уверены депутаты.

В связи с этим Джамбазки и Слабаков обратились к ЕК с вопросом, не считают ли там целесообразным «в свете столь серьёзного роста цен» прекратить торговлю квотами на выбросы углерода — по крайней мере, до окончания текущего кризиса.

В середине июля сообщалось, что ЕК представила программу Fit for 55 по борьбе с изменением климата, которая предполагает активное использование европейскими компаниями и домовладельцами «чистых» технологий.

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