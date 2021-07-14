ЕК предложила запретить с 2035 года выпуск в ЕС машин на традиционном топливе

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Еврокомиссия предложила запретить с 2035 года выпуск в Евросоюзе автомобилей на традиционном топливе.
ЕК предложила запретить с 2035 года выпуск в ЕС машин на традиционном топливе
  • Reuters

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представленный ЕК план действий по достижению климатически нейтральной экономики в ЕС к 2050 году.

«Более жёсткие стандарты выбросов для автомобилей ускорят переход к транспорту с нулевыми выбросами. Они будут требовать снижения к 2030 году углеродных выбросов [производимых в ЕС] автомобилей на 55% по сравнению с уровнем 2021 года, а к 2035 году — на 100%. В результате все новые машины, зарегистрированные [в странах ЕС] в 2035 году, будут нулевыми по своим углеродным выбросам», — отмечается в заявлении.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пять еврокомиссаров представили документ, представляющий собой план действий для экологической перестройки экономики ЕС.

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