В ЕК предложили план действий для экологической перестройки экономики ЕС
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- AFP
«Сегодня мы представляем всеобъемлющий пакет предложений, который должен гарантировать выполнение нашей задачи по сокращению углеродных выбросов на 55% [по сравнению с 1990 годом] и строительству углеродной нейтральной экономики к 2050 году», — цитирует её ТАСС.
Отмечается, что документ закладывает новые подходы к регулированию европейской энергетики, всех видов транспорта, строительного сектора, промышленности, инфраструктуры и т. д.
Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах пересмотреть и адаптировать энергетическое законодательство ЕС для новых климатических целей.