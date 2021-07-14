В ЕК предложили план действий для экологической перестройки экономики ЕС

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Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пять еврокомиссаров представили документ, представляющий собой план действий для экологической перестройки экономики ЕС.
В ЕК предложили план действий для экологической перестройки экономики ЕС
  • © EMMANUEL DUNAND
  • AFP

«Сегодня мы представляем всеобъемлющий пакет предложений, который должен гарантировать выполнение нашей задачи по сокращению углеродных выбросов на 55% [по сравнению с 1990 годом] и строительству углеродной нейтральной экономики к 2050 году», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что документ закладывает новые подходы к регулированию европейской энергетики, всех видов транспорта, строительного сектора, промышленности, инфраструктуры и т. д.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах пересмотреть и адаптировать энергетическое законодательство ЕС для новых климатических целей.

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