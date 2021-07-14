В ЕК предложили план действий для экологической перестройки экономики ЕС

Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и пять еврокомиссаров представили документ, представляющий собой план действий для экологической перестройки экономики ЕС.

«Сегодня мы представляем всеобъемлющий пакет предложений, который должен гарантировать выполнение нашей задачи по сокращению углеродных выбросов на 55% [по сравнению с 1990 годом] и строительству углеродной нейтральной экономики к 2050 году», — цитирует её ТАСС.

Отмечается, что документ закладывает новые подходы к регулированию европейской энергетики, всех видов транспорта, строительного сектора, промышленности, инфраструктуры и т. д.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявляла о планах пересмотреть и адаптировать энергетическое законодательство ЕС для новых климатических целей.