Глава ЕК анонсировала пересмотр энергетического законодательства ЕС

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о планах пересмотреть и адаптировать энергетическое законодательство ЕС для новых климатических целей.
Глава ЕК анонсировала пересмотр энергетического законодательства ЕС
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости, одной из целей реформы является снижение выбросов на 55% к 2030 году по сравнению с уровнем 1990 года.

«К лету мы пересмотрим всё наше энергетическое и климатическое законодательство, чтобы адаптировать его к (цели в) 55%», — заявила фон дер Ляйен в ходе видеовыступления на конференции «Берлинский диалог по энергетической трансформации».

Ранее директор инфраструктурного центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин оценил перспективы европейских проектов по производству зелёного водорода. 

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