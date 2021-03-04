Эксперт оценил перспективы европейских проектов по производству «зелёного» водорода

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Директор инфраструктурного центра «Энерджинет» Дмитрий Холкин оценил перспективы европейских проектов по производству «зелёного» водорода.
Эксперт оценил перспективы европейских проектов по производству «зелёного» водорода
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«Абсолютное большинство последних европейских проектов по производству «зелёного» водорода не являются экономически состоятельными в условиях сегодняшнего дня. Водород в таких проектах всё ещё достаточно дорог — от $6 до $10 за 1 кг», — заявил он в беседе с oilcapital.ru.

По его словам, такие проекты запускаются не ради коммерческой выгоды, а ради практической проверки и уточнения реальных технико-экономических показателей производства, транспортировки и использования водорода.

Как отметил эксперт, нужно учитывать, что прохождение кривой обучения, масштабирование производства, развитие технологий со временем приближают экономическую состоятельность подобных проектов.

«Тот же Водородный совет прогнозирует, что через десять лет водородные производственные мощности по всему миру достигнут 6,7 млн тонн в год при стоимости $3,5—4,5 за 1 кг в порту покупателя, хотя ещё в 2019 году прогноз по мощностям был втрое скромнее», — сказал Холкин.

Он добавил, что ускорит выход на коммерческую рентабельность введение и развитие углеродного регулирования.

Ранее историк-американист Александр Петров в беседе с ФБА «Экономика сегодня» дал прогноз по рынку углеводородов.

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