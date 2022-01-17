США выделят средства на программу по борьбе с утечкой мозгов из Сербии
- Студенты в кампусе Белградского университета
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- © Pierre Crom
«Владение английским языком открывает гражданам Сербии возможности для улучшения перспектив трудоустройства, расширяет доступ к информации и знаниям, а также способствует развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в описании гранта.
Согласно документу, потенциальные подрядчики должны будут представить проекты, в рамках которых обучение английскому позволит решить проблемы утечки мозгов и распространения «дезинформации» в стране. Отмечается, что инициатива может также внести вклад в развитие сотрудничества сербов с американцами и жителями стран — членов Евросоюза.
Как уточняется, подрядчикам в ходе работы следует уделить внимание вопросам, связанным с перспективами вступления Сербии в ЕС, повышением уровня преподавания и владения английским языком у жителей республики.
Общая сумма средств, которую Госдеп готов выделить на реализацию программы (при наличии финансирования), — $160 тыс.
Ранее стало известно о планах США профинансировать проекты, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. Как сообщалось, для этой цели ведомство намерено выделить до $400 тыс.