США выделят средства на программу по борьбе с утечкой мозгов из Сербии

Госдепартамент США намерен выделить средства на программу по продвижению английского языка в Сербии. Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, новая инициатива предполагает в том числе и борьбу с так называемой утечкой мозгов из балканской республики.

«Владение английским языком открывает гражданам Сербии возможности для улучшения перспектив трудоустройства, расширяет доступ к информации и знаниям, а также способствует развитию критического мышления и медиаграмотности», — говорится в описании гранта.

Согласно документу, потенциальные подрядчики должны будут представить проекты, в рамках которых обучение английскому позволит решить проблемы утечки мозгов и распространения «дезинформации» в стране. Отмечается, что инициатива может также внести вклад в развитие сотрудничества сербов с американцами и жителями стран — членов Евросоюза.

Как уточняется, подрядчикам в ходе работы следует уделить внимание вопросам, связанным с перспективами вступления Сербии в ЕС, повышением уровня преподавания и владения английским языком у жителей республики.

Общая сумма средств, которую Госдеп готов выделить на реализацию программы (при наличии финансирования), — $160 тыс.

Ранее стало известно о планах США профинансировать проекты, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. Как сообщалось, для этой цели ведомство намерено выделить до $400 тыс.