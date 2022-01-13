Артемий Лебедев высказался о Моргенштерне и гранте США для блогеров в Таджикистане

Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал информацию о создании рэпером Алишером Моргенштерном своего Telegram-канала и выделении США гранта на обучение блогеров в Таджикистане.

«Больше всего на свете меня бесит, что люди, вместо того чтобы просто высказывать своё мнение, или включать свои собственные мозги, или анализировать ситуацию, или генерировать свой собственный контент, толкут воду в ступе и переливают из пустого в порожнее», — сказал он.

По его словам, новости о Telegram-канале Моргенштерна и гранте США для таджикских блогеров «удивительнейшим образом похожи друг на друга и переплетаются».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен запустить в 2022 году программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Таджикистане. Она будет включать в себя несколько направлений, в том числе подготовку блогеров и журналистов.