Артемий Лебедев высказался о Моргенштерне и гранте США для блогеров в Таджикистане
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«Больше всего на свете меня бесит, что люди, вместо того чтобы просто высказывать своё мнение, или включать свои собственные мозги, или анализировать ситуацию, или генерировать свой собственный контент, толкут воду в ступе и переливают из пустого в порожнее», — сказал он.
По его словам, новости о Telegram-канале Моргенштерна и гранте США для таджикских блогеров «удивительнейшим образом похожи друг на друга и переплетаются».
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен запустить в 2022 году программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Таджикистане. Она будет включать в себя несколько направлений, в том числе подготовку блогеров и журналистов.