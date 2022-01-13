Артемий Лебедев высказался о Моргенштерне и гранте США для блогеров в Таджикистане

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал информацию о создании рэпером Алишером Моргенштерном своего Telegram-канала и выделении США гранта на обучение блогеров в Таджикистане.
Артемий Лебедев высказался о Моргенштерне и гранте США для блогеров в Таджикистане
  • © Прекрасная Россия бу-бу-бу / youtube.com

«Больше всего на свете меня бесит, что люди, вместо того чтобы просто высказывать своё мнение, или включать свои собственные мозги, или анализировать ситуацию, или генерировать свой собственный контент, толкут воду в ступе и переливают из пустого в порожнее», — сказал он.

По его словам, новости о Telegram-канале Моргенштерна и гранте США для таджикских блогеров «удивительнейшим образом похожи друг на друга и переплетаются».

Ранее сообщалось, что Госдепартамент США намерен запустить в 2022 году программу по развитию демократических институтов и гражданского общества в Таджикистане. Она будет включать в себя несколько направлений, в том числе подготовку блогеров и журналистов.

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