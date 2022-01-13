Песков назвал абсурдом увязывание «Северного потока — 2» с вопросами безопасности Европы

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Увязывание «Северного потока — 2» с безопасностью в Европе — это абсурд, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков назвал абсурдом увязывание «Северного потока — 2» с вопросами безопасности Европы
  • Gettyimages.ru

«Северный поток» вообще коммерческий проект, и увязывание этого «Потока» с вопросами безопасности в Европе — это абсурд. Это абсурд. Это как раз лишнее подтверждение того, что стоит за всем этим. Попытки давления на Россию, попытки недобросовестной экономической конкуренции и так далее и тому подобное», — сказал представитель Кремля.

Ранее первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман заявила, что «Северный поток — 2» несёт угрозу энергетической и национальной безопасности для многих стран евро-атлантического сообщества.

Американский сенатор Рэнд Пол, в свою очередь, выразил опасение, что введение новых санкций против газопровода может нанести ущерб международному сотрудничеству.

Как отмечал генсек германской партии СДПГ Кевин Кюнерт, запуск проекта «Северный поток — 2» нельзя связывать с политикой.

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