В СДПГ призвали не связывать «Северный поток — 2» с политикой

Запуск проекта «Северный поток — 2» нельзя связывать с политикой и спорами о правах человека в России, заявил генсек германской партии СДПГ Кевин Кюнерт.

В беседе с Reuters он напомнил, что газопровод «почти подключен к сети», его запуску препятствует только отсутствие юридических разрешений.

Ранее институт Infratest dimap по заказу телеканала ARD провёл опрос среди граждан Германии.

Результаты показали, что проект газопровода поддерживают 70% населения на востоке Германии и 57% в западной части страны.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.