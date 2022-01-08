В СДПГ призвали не связывать «Северный поток — 2» с политикой

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Запуск проекта «Северный поток — 2» нельзя связывать с политикой и спорами о правах человека в России, заявил генсек германской партии СДПГ Кевин Кюнерт.
В СДПГ призвали не связывать «Северный поток — 2» с политикой
  • Legion-Media

В беседе с Reuters он напомнил, что газопровод «почти подключен к сети», его запуску препятствует только отсутствие юридических разрешений.

Ранее институт Infratest dimap по заказу телеканала ARD провёл опрос среди граждан Германии.

Результаты показали, что проект газопровода поддерживают 70% населения на востоке Германии и 57% в западной части страны.

Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.

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