В СДПГ призвали не связывать «Северный поток — 2» с политикой
- Legion-Media
В беседе с Reuters он напомнил, что газопровод «почти подключен к сети», его запуску препятствует только отсутствие юридических разрешений.
Ранее институт Infratest dimap по заказу телеканала ARD провёл опрос среди граждан Германии.
Результаты показали, что проект газопровода поддерживают 70% населения на востоке Германии и 57% в западной части страны.
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил о том, что сертификация газопровода «Северный поток — 2» может затянуться до лета 2022 года.