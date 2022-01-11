Генсек ООН Гутерреш выразил обеспокоенность новыми ракетными запусками КНДР

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность в связи с сообщениями о новых ракетных пусках КНДР и призвал Пхеньян выполнять свои международные обязательства. Об этом сообщил представитель Генсека организации Стефан Дюжаррик.
Генсек ООН Гутерреш выразил обеспокоенность новыми ракетными запусками КНДР
  • © AP Photo / Hassan Ammar

«(Гутерреш. — RT) очень обеспокоен последним развитием событий, подтверждает свой призыв к руководству КНДР полностью выполнять свои международные обязательства», — приводит ТАСС его слова.

Генсек ООН также призвал к возобновлению переговоров по ситуации на Корейском полуострове.

Ранее стало известно, что КНДР запустила неизвестный снаряд в сторону Японского моря, который упал за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Южная Корея осудила ракетный пуск КНДР. 

Председатель Совета Безопасности ООН, постоянный представитель Норвегии при всемирной организации Мона Юул заявила, что ситуация в связи с сообщениями о новом ракетном запуске КНДР вызывает обеспокоенность.

США, Великобритания, Франция, Ирландия, Япония призвали КНДР отказаться от реализации ракетной программы и вступить в переговоры по полной денуклеаризации Корейского полуострова.

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