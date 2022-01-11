Депутат Госдумы Морозов раскритиковал слова экс-главы МИД Польши Сикорского о России
- AFP
Как подчеркнул Морозов, риторика в политике, особенно, когда «обсуждаются серьёзные вещи», имеет значение.
Депутат отметил, что когда политик использует непарламентскую лексику, то «ставит под удар ту страну, которую он представляет».
«Польша — это то место Европы, про которое в первую очередь идёт речь, когда обсуждается сегодняшнее состояние мира в диалоге между Россией и США. Если мы договоримся с американцами о правилах жизни, Польше будет хорошо, если мы не договоримся — Польше будет плохо, потому что уровень её безопасности резко понизится», — заключил собеседник RT.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам», отметив, что Сикорский «стал жертвой концепции гендерного разнообразия».
Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в беседе с RT, что подобным заявлением евродепутат продемонстрировал свой «высокий» уровень политической культуры.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ранее назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.
Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.