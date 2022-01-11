Депутат Госдумы Морозов раскритиковал слова экс-главы МИД Польши Сикорского о России

Короткая ссылка
Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».
Депутат Госдумы Морозов раскритиковал слова экс-главы МИД Польши Сикорского о России
  • AFP

Как подчеркнул Морозов, риторика в политике, особенно, когда «обсуждаются серьёзные вещи», имеет значение.

Депутат отметил, что когда политик использует непарламентскую лексику, то «ставит под удар ту страну, которую он представляет».

«Польша — это то место Европы, про которое в первую очередь идёт речь, когда обсуждается сегодняшнее состояние мира в диалоге между Россией и США. Если мы договоримся с американцами о правилах жизни, Польше будет хорошо, если мы не договоримся — Польше будет плохо, потому что уровень её безопасности резко понизится», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам», отметив, что Сикорский «стал жертвой концепции гендерного разнообразия».

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в беседе с RT, что подобным заявлением евродепутат продемонстрировал свой «высокий» уровень политической культуры.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ранее назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.

Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить