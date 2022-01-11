Депутат Госдумы Морозов раскритиковал слова экс-главы МИД Польши Сикорского о России

Депутат Госдумы Олег Морозов в беседе с RT прокомментировал заявление евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».

Как подчеркнул Морозов, риторика в политике, особенно, когда «обсуждаются серьёзные вещи», имеет значение.

Депутат отметил, что когда политик использует непарламентскую лексику, то «ставит под удар ту страну, которую он представляет».

«Польша — это то место Европы, про которое в первую очередь идёт речь, когда обсуждается сегодняшнее состояние мира в диалоге между Россией и США. Если мы договоримся с американцами о правилах жизни, Польше будет хорошо, если мы не договоримся — Польше будет плохо, потому что уровень её безопасности резко понизится», — заключил собеседник RT.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам», отметив, что Сикорский «стал жертвой концепции гендерного разнообразия».

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил в беседе с RT, что подобным заявлением евродепутат продемонстрировал свой «высокий» уровень политической культуры.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ранее назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.

Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.