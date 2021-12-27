Глава МИД Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР

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НАТО является геополитическим проектом по освоению территорий после распада Советского Союза. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE».
Глава МИД Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР
  • AP

«НАТО сейчас — чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения (Организации. — RT) Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.

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