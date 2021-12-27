Глава МИД Лавров назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР

НАТО является геополитическим проектом по освоению территорий после распада Советского Союза. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE».

«НАТО сейчас — чисто геополитический проект по освоению территории, которая оказалась бесхозной после исчезновения (Организации. — RT) Варшавского договора и после распада Советского Союза. Вот чем они занимаются», — сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.