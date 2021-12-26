В Москве рассматривают предложение о созыве заседания Совета Россия — НАТО 12 января

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Москва получила предложение Североатлантического альянса о созыве Совета Россия — НАТО (СРН) 12 января 2022 года и рассматривает его. Об этом сообщили в пресс-службе российского МИД.
В Москве рассматривают предложение о созыве заседания Совета Россия — НАТО 12 января
  • Legion-Media

«Мы уже получили это предложение», — приводит ТАСС сообщение.

В МИД России уточнили, что рассматривают предложение.

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предлагает организовать встречу 12 января.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отмечала, что Москва получила предложение Брюсселя.

По словам замглавы МИД Александра Грушко, участие в предстоящем заседании высокопоставленных военных принципиально важно.

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