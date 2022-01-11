Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам»
- РИА Новости
«Россия — женского рода. Видимо, Сикорский стал жертвой концепции гендерного разнообразия», — прокомментировала Захарова в своём Telegram высказывание евродепутата от Польши.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ранее назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.
Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.