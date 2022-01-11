Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».

РИА Новости