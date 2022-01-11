Аналитик Блохин осудил заявление экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам»

Научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского о том, что Россия «получит по яйцам».

По мнению эксперта, подобным заявлением Сикорский продемонстрировал свой «высокий» уровень политической культуры.

«Если такие депутаты такого уровня работают, то, видимо, и политика Польши ведётся в таком же ключе. Польша, страны Прибалтики, Украина — элементы санитарного кордона, изолирующие Россию от Европы. Это закономерная реакция, они прекрасно понимают, что они — часть геополитического концепта, проекта, который США вынашивали после распада Советского Союза. Реакция демонстрирует как раз их болевые точки», — пояснил Блохин.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам».

По её мнению, Сикорский «стал жертвой концепции гендерного разнообразия».

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ранее назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.

Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.