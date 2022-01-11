Сенатор Ковитиди: Польша по инерции придерживается антироссийского курса

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Анастасия Румянцева
Сенатор Ольга Ковитиди, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, в беседе с RT прокомментировала обещание евродепутата от Польши и экс-главы польского МИД Радослава Сикорского, что Россия «получит по яйцам».
Сенатор Ковитиди: Польша по инерции придерживается антироссийского курса
  • РИА Новости

По мнению Ковитиди, Польша «по инерции придерживается проамериканского и антироссийского курса».

«Однако в самой Польше уже развивается осознание того, что понятная Россия и безразличные к проблемам польского народа и его традициям США являются главными действующими лицами, определяющими тенденции в области безопасности в Европе, при этом мнение Польши может быть лишь лёгким фоном для реализации интересов США», — рассказала сенатор.

Она подчеркнула, что находясь в «пассивной позиции», Польша должна осознавать негативные последствия и свою ответственность перед польским народом в части «невозможности обеспечения их полной безопасности».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на слова экс-главы МИД Польши о том, что Россия «получит по яйцам», отметив, что Сикорский «стал жертвой концепции гендерного разнообразия».

Депутат Госдумы Олег Морозов отметил, что когда политик использует непарламентскую лексику, то «ставит под удар ту страну, которую он представляет».

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Владимиру Соловьёву для YouTube-канала «Соловьёв LIVE» ранее назвал НАТО геополитическим проектом по освоению территорий бывшего СССР.

Высказывание польского дипломата стало ответом на заявление Лаврова.

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