Депутат Чепа высказался по поводу слов генсека НАТО о значении диалога с Россией

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Полина Полетаева
Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с RT прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что диалог военного блока с Россией важен и нужен для недопущения конфликта в Европе.
Депутат Чепа высказался по поводу слов генсека НАТО о значении диалога с Россией
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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Как подчеркнул Чепа, российский президент Владимир Путин, а также Министерство иностранных дел уже сделали заявления, а также «однозначно прочертили красные линии».

«Это гарантия безопасности. Я прекрасно понимаю, что НАТО осознаёт серьёзность ситуации, и, естественно, они будут реагировать. Без внимания это остаться не могло, как мы и предполагали», — сказал депутат.

Ранее Столтенберг заявил, что диалог с Россией нужен для недопущения конфликта в Европе.

По его словам, в НАТО готовы выслушать озабоченности России, но также рассчитывают, что российская сторона учтёт озабоченности альянса.

6 января замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с газетой «Известия» назвал «достаточно жёстким» подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности.

По его словам, «непродвижение НАТО ближе к рубежам России, неприём новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера — всё это абсолютно необходимые, неотъемлемые элементы переговоров».

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