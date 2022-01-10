Депутат Чепа высказался по поводу слов генсека НАТО о значении диалога с Россией
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Как подчеркнул Чепа, российский президент Владимир Путин, а также Министерство иностранных дел уже сделали заявления, а также «однозначно прочертили красные линии».
«Это гарантия безопасности. Я прекрасно понимаю, что НАТО осознаёт серьёзность ситуации, и, естественно, они будут реагировать. Без внимания это остаться не могло, как мы и предполагали», — сказал депутат.
Ранее Столтенберг заявил, что диалог с Россией нужен для недопущения конфликта в Европе.
По его словам, в НАТО готовы выслушать озабоченности России, но также рассчитывают, что российская сторона учтёт озабоченности альянса.
6 января замглавы МИД России Сергей Рябков в беседе с газетой «Известия» назвал «достаточно жёстким» подход Москвы в переговорах о гарантиях безопасности.
По его словам, «непродвижение НАТО ближе к рубежам России, неприём новых членов, непоявление вооружений на соответствующих территориях, непроведение соответствующих провокационных мероприятий учебно-тренировочного характера — всё это абсолютно необходимые, неотъемлемые элементы переговоров».
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