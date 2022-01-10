Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс приветствует готовность России к диалогу
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«Мы приветствуем готовность России к диалогу по безопасности», — приводит ТАСС слова Столтенберга на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.
По его словам, в НАТО готовы выслушать озабоченности России, но также рассчитывают, что российская сторона учтёт озабоченности альянса.
Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.