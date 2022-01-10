Генсек НАТО Столтенберг заявил, что альянс приветствует готовность России к диалогу

НАТО приветствует готовность России к диалогу по вопросам безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы приветствуем готовность России к диалогу по безопасности», — приводит ТАСС слова Столтенберга на пресс-конференции перед заседанием комиссии НАТО — Украина в Брюсселе.

По его словам, в НАТО готовы выслушать озабоченности России, но также рассчитывают, что российская сторона учтёт озабоченности альянса.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах с Москвой по гарантиям безопасности.