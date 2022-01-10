Рябков призвал США и НАТО проявить гибкость на переговорах по безопасности с Россией

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что США и НАТО необходимо проявить гибкость на переговорах по гарантиям безопасности с Москвой.

Рябков отметил, что разговор не может быть построен продуктивно, если он будет основан только на позиции одной стороны. Он добавил, что необходимо уметь воспринимать позицию другой страны.

По словам замглавы МИД России, российская сторона воспринимала позицию «другой страны так, как она есть, на протяжении 30 лет».

«Сейчас под этим периодом попыток найти общий знаменатель, проявляя гибкость, необходимо подвести черту», — сказал он.

Ранее Рябков заявил, что Россия в рамках переговоров с США по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.

Также замглавы МИД России заявил, что Вашингтону некомфортно вести с Москвой диалог, в том числе по гарантиям безопасности, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» некоторых русофобски настроенных партнёров по НАТО.

Первый раунд переговоров России и США в узком составе в Женеве прошёл вечером 9 января, 10 января работа будет продолжена в широком формате.