Рябков: США некомфортно вести с Россией диалог из-за «глаз и ушей» партнёров по НАТО
Об этом информирует РИА Новости.
«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — рассказал он накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности.
Первый раунд переговоров в узком составе в Женеве был запланирован на вечер 9 января, 10 января работа будет продолжена в широком формате.
Ранее Рябков заявил, что Североатлантический альянс больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в европейской и международной политике.
Россию со стороны военных на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлять замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.