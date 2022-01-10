Рябков: США некомфортно вести с Россией диалог из-за «глаз и ушей» партнёров по НАТО

Заместитель министра МИД России Сергей Рябков заявил, что Вашингтону некомфортно вести с Москвой диалог, в том числе по гарантиям безопасности, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» некоторых русофобски настроенных партнёров по НАТО.

Об этом информирует РИА Новости.

«Двусторонний диалог с нами им вести некомфортно, потому что они чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», — рассказал он накануне встречи в Женеве по гарантиям безопасности.

Первый раунд переговоров в узком составе в Женеве был запланирован на вечер 9 января, 10 января работа будет продолжена в широком формате.

Ранее Рябков заявил, что Североатлантический альянс больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в европейской и международной политике.

Россию со стороны военных на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности будет представлять замминистра обороны генерал-полковник Александр Фомин.