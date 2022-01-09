Рябков: НАТО не сможет оттеснять Россию на вторые роли в международной политике
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По его словам, альянс на протяжении последних десятилетий стремится оттеснить Россию и перевести её «если не на роль подчинённого, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике».
Он отметил, что даже неспециалисту понятно: требовать от России уступок в данной ситуации больше не получится.
«Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — сказал Рябков.
Отмечается, что в мае 1997 года Россией и Североатлантическим альянсом был подписан основополагающий акт, в котором стороны подтвердили, что не рассматривают друг друга в качестве противников, а также создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий».
Ранее сообщалось, что российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.
Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Рябков.