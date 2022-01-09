Рябков: НАТО не сможет оттеснять Россию на вторые роли в международной политике

Короткая ссылка
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью ТАСС заявил, что Североатлантический альянс больше не сможет оттеснять Россию на вторые роли в европейской и международной политике.
Рябков: НАТО не сможет оттеснять Россию на вторые роли в международной политике
  • © Georges Schneider/Xinhua
  • Legion-Media

По его словам, альянс на протяжении последних десятилетий стремится оттеснить Россию и перевести её «если не на роль подчинённого, то в любом случае на вторые роли в европейской и международной политике».

Он отметил, что даже неспециалисту понятно: требовать от России уступок в данной ситуации больше не получится.

«Так что НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года», — сказал Рябков.

Отмечается, что в мае 1997 года Россией и Североатлантическим альянсом был подписан основополагающий акт, в котором стороны подтвердили, что не рассматривают друг друга в качестве противников, а также создают «механизм для консультаций, координации и совместных действий».

Ранее сообщалось, что российская межведомственная делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с Соединёнными Штатами о гарантиях безопасности.

Российскую делегацию возглавляет замминистра иностранных дел Рябков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить