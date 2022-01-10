Рябков заявил о намерении проверить способность США принимать ответственные решения

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Москва в рамках переговоров с США по гарантиям безопасности хотела бы проверить способность Вашингтона принимать ответственные решения в сложный для европейской безопасности момент.

«Мы хотели бы, прежде всего, договориться с США и проверить, насколько они в состоянии принять ответственные решения в нынешний сложный, если не сказать тревожный, момент с точки зрения европейской безопасности», — отметил Рябков.

Также замглавы МИД России заявил, что Вашингтону некомфортно вести с Москвой диалог, в том числе по гарантиям безопасности, так как они чувствуют за собой «глаза и уши» некоторых русофобски настроенных партнёров по НАТО.

Первый раунд переговоров России и США в узком составе в Женеве прошёл вечером 9 января, 10 января работа будет продолжена в широком формате.