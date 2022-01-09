В МИД Чехии обратили внимание на оперативность прибытия миротворцев из России в Казахстан

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Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский отметил высокую оперативность российских миротворцев, которые оказались в Казахстане «по первому мановению руки». В эфире ČT 24 глава МИД отметил, что об этом «было бы хорошо помнить».
В МИД Чехии обратили внимание на оперативность прибытия миротворцев из России в Казахстан
  • © РИА Новости / Министерство обороны РФ

«Было бы хорошо помнить, сколь быстро эти российские самолёты с десантниками стали прибывать в Алма-Ату. Было видно, что Россия действительно имеет подразделения, готовые (действовать. — RT), я бы сказал, по первому мановению руки. Это самолёты, они могут начать приземляться и в иных частях (мира) вблизи России», — приводит ТАСС слова Липавского.

Как ранее заявил российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин, ОДКБ продемонстрировала исключительную сплочённость и оперативность, отреагировав на ситуацию в республике.

5 января президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».

6 января ОДКБ сообщила, что уже направила коллективные миротворческие силы в республику. 9 января они завершили развёртывание.

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