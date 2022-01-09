Посол России: ОДКБ показала исключительную сплочённость в ситуации с Казахстаном
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«В контексте развёртывания контингента миротворческих сил хотел бы особенно отметить, что лидеры государств — членов ОДКБ и наша организация в целом продемонстрировали исключительную сплочённость», — сказал он ТАСС.
ОДКБ действовала эффективно и оперативно, подчеркнул посол.
Дипломат отметил, что между обращением казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева к организации «и приземлением первых бортов миротворцев в Нур-Султане и Алма-Ате прошли считаные часы».
5 января президент Казахстана заявил, что обратился к партнёрам по ОДКБ с просьбой оказать помощь в преодолении террористической угрозы. Он назвал данное обращение «уместным и своевременным».
6 января ОДКБ сообщила, что уже направила коллективные миротворческие силы в республику. 9 января коллективные миротворческие силы завершили развёртывание.
Руководит действиями миротворческих сил ОДКБ в Казахстане командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков.