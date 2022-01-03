В Венгрии призвали вступить в диалог с Россией и снизить зависимость от Китая
Как сообщает РИА Новости, Кохан счёл «абсурдным» стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю.
По его мнению, вместо холодной войны Западу необходимо начать новую главу в отношениях с Россией.
Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но при этом не намерен отказываться от своих основных принципов.
17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью редакциям иновещания RT прокомментировал отношение Запада к предложениям Москвы о механизмах коллективной безопасности.