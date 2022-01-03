В Венгрии призвали вступить в диалог с Россией и снизить зависимость от Китая

Венгерский аналитик Матьяш Кохан в статье для издания Ungarn Heute призвал западных лидеров снизить зависимость от КНР и вступить в диалог с Россией во избежание «холодной войны на два фронта».

Как сообщает РИА Новости, Кохан счёл «абсурдным» стремление западных держав одновременно противостоять России и Китаю.

По его мнению, вместо холодной войны Западу необходимо начать новую главу в отношениях с Россией.

Ранее Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но при этом не намерен отказываться от своих основных принципов.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью редакциям иновещания RT прокомментировал отношение Запада к предложениям Москвы о механизмах коллективной безопасности.