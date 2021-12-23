Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией

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Североатлантический альянс готов к диалогу с Россией, но при этом не намерен отказываться от своих основных принципов, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Столтенберг заявил о готовности НАТО к диалогу с Россией
  • Reuters

«Я считаю, что сейчас важно снижать напряжённость и вести осмысленный диалог с Россией, но при этом не ставить под угрозу право и ответственность за защиту наших союзников», — цитирует его ТАСС.

По словам генсека альянса, Россия может снизить напряжённость, отведя «войска от границы» с Украиной и тем самым «обеспечить всем мирное и спокойное Рождество».

Он также отметил, что заседание Совета Россия — НАТО должно пройти «как можно скорее».

«Однако мы не пойдём на компромиссы относительно наших основных принципов. Мы не можем ставить под вопрос право НАТО защищать всех союзников», — подчеркнул Столтенберг.

17 декабря Министерство иностранных дел России опубликовало проекты договоров с Соединёнными Штатами и Североатлантическим альянсом о гарантиях безопасности.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее в интервью редакциям иновещания RT прокомментировал отношение Запада к предложениям Москвы о механизмах коллективной безопасности.

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