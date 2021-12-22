Лавров прокомментировал отношение Запада к предложениям России по коллективной безопасности

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью редакциям иновещания RT прокомментировал отношение Запада к предложениям Москвы о механизмах коллективной безопасности.
Лавров прокомментировал отношение Запада к предложениям России по коллективной безопасности
  • РИА Новости

«Я бы не сказал, что наши инициативы игнорируются, вчера об этом говорил президент Путин... Упомянул, что в ходе последнего разговора с президентом Байденом они обсуждали эту тему. Президент Байден выразил готовность посмотреть на те озабоченности, которые российская сторона затрагивает», — сказал Лавров.

Он добавил, что Москва представила своё видение возможных договорённостей. Один документ касается отношений между двумя странами — это Договор по вопросам безопасности между Россией и Соединёнными Штатами. Второй документ — проект соглашений о решении проблем безопасности в рамках отношений России и НАТО.

«Несмотря на то что господин Столтенберг, генеральный секретарь НАТО, постоянно делает какие-то не очень адекватные заявления. Ну он, правда, собирается уходить, у него кончается срок в конце года. Говорят, по слухам, идёт в Центральный банк Норвегии, ну или хочет по крайней мере... В основе европейской, евро-атлантической безопасности лежит целый ряд принципов, которые были согласованы и подписаны на высшем уровне в качестве политических обязательств, в том числе... принцип равной и неделимой безопасности», — сказал министр.

Он добавил, что, несмотря на то что Столтенберг «громогласно» заявляет, будто «никто не имеет права нарушать принцип Вашингтонского договора», по которому двери НАТО «открыты для любого потенциального аспиранта», Россия является подписантом более широкого евро-атлантического документа, в котором содержится принцип неделимости безопасности.

«И если господин Столтенберг считает, что члены НАТО вправе плевать на этот принцип, который закреплён в документах, принятых на высшем уровне, то, наверное, ему действительно пора уже уходить на другую работу, потому что со своими обязанностями он никак не справляется», — добавил министр.

Как ранее заявил Лавров, дальнейшее продвижение НАТО к границам России будет рассматриваться Москвой как пересечение красной линии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявил, что Североатлантический альянс намерен продолжить расширение, несмотря на протесты России.

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