Байден заявил об ответственности США и России за мировую стабильность
- Reuters
- © Evelyn Hockstein
«В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», — говорится в сообщении.
Также президент США заявил, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.
Как уточняется, главной темой переговоров стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.
Ранее сообщалось, что лидеры двух стран начали переговоры.
Телефонный разговор президентов США и России продлился 50 минут.
В Кремле отмечали, что Владимир Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.