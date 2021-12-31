Байден заявил об ответственности США и России за мировую стабильность

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Президент США Джозеф Байден в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным подчеркнул особую ответственность обеих стран за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Байден заявил об ответственности США и России за мировую стабильность
  • Reuters
  • © Evelyn Hockstein

«В этом контексте Джозеф Байден подчеркнул особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире в целом», — говорится в сообщении.

Также президент США заявил, что у Вашингтона нет намерений развёртывать на территории Украины ударные наступательные вооружения.

Как уточняется, главной темой переговоров стали вопросы реализации достигнутой в ходе видеоконференции 7 декабря договорённости о запуске переговоров по предоставлению юридических гарантий обеспечения безопасности России.

Ранее сообщалось, что лидеры двух стран начали переговоры.

Телефонный разговор президентов США и России продлился 50 минут.

В Кремле отмечали, что Владимир Путин счёл необходимым провести телефонный разговор с Джо Байденом перед началом консультаций по гарантиям безопасности.

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