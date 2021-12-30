В Кремле заявили, что Россия никогда не была источником напряжённости в отношениях с США

Россия никогда не была источником и первоисточником напряжения в отношениях с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Россия никогда не была источником напряжения и не была первоисточником напряжения. Мы всегда говорили, что Россия принимала и будет принимать те шаги, меры, которые необходимы для обеспечения её безопасности», — сказал он на брифинге с журналистами в ответ на заявление американской администрации, что они не видят шагов России по деэскалации напряжённости.

Песков отметил, что Москва за переговоры с Вашингтоном и считает, что только таким способом можно решить «те насущные проблемы, которые в изобилии имеются» между странами.

Ранее сообщалось, что 30 декабря в 23:30 мск запланирован телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выказал предположения, какие вопросы, по его мнению, могут обсудить лидеры во время переговоров.