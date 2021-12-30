Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдёт по инициативе Москвы

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и главы США Джо Байдена пройдёт по инициативе Москвы.
Песков: телефонный разговор Путина и Байдена пройдёт по инициативе Москвы
  • © Пресс-служба президента РФ

«Инициатива была Путина, время вполне нормальное с учётом разницы во времени. Поэтому здесь нет никаких проблем, вы знаете, что позднее время для российского президента никогда не было проблемой, тем более что он зачастую в это время иногда ещё очень активно работает», — сказал он.

По словам Пескова, лидеры, как планируется, продолжат обсуждение тех вопросов, которые были на повестке дня разговора по видеоконференцсвязи, который проходил ранее.

«Я, кстати, сразу оговорюсь, что в этот раз речь идёт об обычном телефонном разговоре, соответственно, никакой публичной части там нет. Это продолжение обсуждения, которое было начато по ВКС, плюс к этому обсуждение ряда актуальных вопросов, связанных с теми переговорами, которые 10, 11, 12 (января) будут происходить», — добавил Песков.

Ранее появилось сообщение о том, что 30 декабря в 23:30 мск запланирован телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT выказался о том, что, по его мнению, могут обсудить лидеры во время переговоров.

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