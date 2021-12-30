Депутат Шхагошев высказался о предстоящем телефонном разговоре Путина и Байдена

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в беседе с RT рассказал, в каком ключе будет проходить разговор президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена и какие темы, по его мнению, могут быть затронуты в ходе беседы.

По мнению депутата, диалог глав государств будет своеобразным «оттачиванием повестки» в преддверии намеченных на январь переговоров.

«Российская сторона ставит перед собой цель, чтобы повестка на предстоящих переговорах была выстроена так, чтобы дипломатических уходов от важных тем, которые поднимает российская сторона, было минимум. Что значит дипломатический отход? Мы знаем, каким образом начинаются и завершаются переговоры: «Посмотрим, подумаем и так далее». А в этом случае Россия ставит очень точные вопросы», — сообщил Шхагошев.

По его мнению, американская сторона должна дать конкретный и чёткий ответ на вопрос, касающийся нерасширения НАТО на восток, а также предоставить гарантии в письменном виде.

«Почему мы хотим явно знать намерения США по этому самому главному вопросу для нас? Потому, что, исходя из этого, мы будем думать и предпринимать уже свои меры», — добавил собеседник RT.

Он также допустил, что президенты двух стран затронут украинскую и иранскую проблематику в рамках дискуссии о глобальной безопасности.

«Одним словом, очень серьёзный настрой, чтобы результат от этих переговоров всё-таки был», — подытожил парламентарий.

Ранее появилось сообщение о том, что 30 декабря в 23:30 мск запланирован телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Джо Байдена.