Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении ЕС и НАТО на восток
«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал Боррель в интервью изданию Welt.
Он отметил, что Россия впервые представила свою повестку в письменной форме.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территорий после распада Советского Союза.