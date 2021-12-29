Боррель назвал неприемлемыми требования России о нерасширении ЕС и НАТО на восток

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал требования России о прекращении расширения ЕС и НАТО на восток «неприемлемыми».

«Требования о гарантиях безопасности и прекращении расширения ЕС и НАТО на восток — это чисто российская повестка дня с совершенно неприемлемыми условиями, особенно в отношении Украины», — сказал Боррель в интервью изданию Welt.

Он отметил, что Россия впервые представила свою повестку в письменной форме.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что НАТО является геополитическим проектом по освоению территорий после распада Советского Союза.