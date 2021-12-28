Замглавы МИД России Рябков допустил проведение переговоров с США 10 января

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Переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости пока нет. Об этом заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Замглавы МИД России Рябков допустил проведение переговоров с США 10 января
  • РИА Новости

Ранее агентство AFP со ссылкой на Белый дом сообщило, что переговоры России и США по ситуации на Украине могут состояться 10 января.

Кроме того, американская сторона подтвердила готовность провести переговоры в формате Россия — НАТО 12 января.

«Я могу подтвердить, что именно эти даты рассматриваются, но окончательной договорённости нет», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он также добавил, что полной договорённости по всем аспектам на данный момент нет, но альтернативные даты переговоров также не рассматриваются.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО.

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