Замглавы МИД Рябков: предложения России по безопасности услышали в США, НАТО и на Украине
- Reuters
«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (России Владимиром Путиным. — RT) неоднократно... Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».
Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.
В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.
17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности.