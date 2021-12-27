Замглавы МИД Рябков: предложения России по безопасности услышали в США, НАТО и на Украине

Российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Сейчас мы настаиваем на получении правовых, юридически обязывающих гарантий безопасности, как об этом было заявлено президентом (России Владимиром Путиным. — RT) неоднократно... Президента услышали все — и у нас, и за границей, в Вашингтоне, в Киеве, в натовских столицах — где угодно», — сказал он в интервью журналу «Международная жизнь».

Ранее сообщалось, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил организовать заседание Совета Россия — НАТО 12 января.

В МИД России отметили, что Москва получила предложение Брюсселя и рассматривает его.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что Россию «припёрли» к красным линиям в вопросах безопасности.