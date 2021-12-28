AFP: в Белом доме подтвердили переговоры России и НАТО 12 января

Переговоры в формате Россия — НАТО запланированы на 12 января, сообщил представитель Белого дома по вопросам национальной безопасности США.

«Встреча Москвы и НАТО, как ожидается, состоится 12 января», — цитирует его AFP.

Ранее в агентстве анонсировали консультации между представителями Москвы и Вашингтона 10 января по теме контроля над вооружениями и ситуации на Украине.

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, российские предложения по гарантиям безопасности услышали и в Вашингтоне, и в Киеве, и в столицах стран НАТО.