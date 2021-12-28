Госдеп: ряд предложений России по безопасности будет неприемлем для США и Европы

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Ряд предложений России по безопасности будет неприемлем для Соединённых Штатов и Европы. Об этом заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Госдеп: ряд предложений России по безопасности будет неприемлем для США и Европы
  • Reuters

«Русские выложили ряд предложений. Мы вместе с нашими европейскими союзниками и партнёрами готовы обсуждать их», — цитирует РИА Новости Прайса.

Как подчёркивается, «русские прекрасно знают, что некоторые вещи в этих предложениях будут неприемлемы для США и их европейских союзников и партнёров».

Прайс также добавил, что переговоры по безопасности «будут включать обсуждение обеспокоенностей обеих сторон, но США рассчитывают на потенциал открытых каналов диалога и дипломатии».

Ранее замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что  переговоры между Москвой и Вашингтоном по вопросам безопасности могут пройти 10 января, но окончательной договорённости пока нет. 

17 декабря российский МИД опубликовал проекты договоров с США и странами НАТО о гарантиях безопасности.

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