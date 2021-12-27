Вступил в силу приговор о пожизненном заключении по делу об убийстве Хангошвили

Решение Высшего суда Берлина о пожизненном заключении россиянина Вадима Соколова по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в 2019 году вступило в силу.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда Берлина.

«Приговор против 56-летнего российского гражданина Вадима К., псевдоним Вадим С., по делу о так называемом убийстве в Тиргартене, вступило в силу. Никто из участников процесса не опротестовал приговор», — говорится в сообщении суда.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ и сообщили об объявлении двух сотрудников посольства России в Германии персонами нон грата.

Россия в качестве ответной меры на действия Берлина выслала двух немецких дипломатов.