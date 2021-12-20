Россия в качестве ответной меры на действия Берлина высылает двух немецких дипломатов
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«Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.
После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.
Он сообщил, что двух сотрудников посольства России в Германии объявляют персонами нон грата.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE рассказала о возможных ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из ФРГ.