Россия в качестве ответной меры на действия Берлина высылает двух немецких дипломатов

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МИД России заявил о высылке двух немецких дипломатов.
Россия в качестве ответной меры на действия Берлина высылает двух немецких дипломатов
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«Послу ФРГ было сообщено об объявлении «persona non grata» двух дипломатических сотрудников посольства Германии в России в порядке симметричного ответа», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ.

Он сообщил, что двух сотрудников посольства России в Германии объявляют персонами нон грата.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE рассказала о возможных ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из ФРГ.

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