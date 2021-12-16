Захарова рассказала об ответных мерах на высылку российских дипломатов из ФРГ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире RT DE рассказала о возможных ответных мерах Москвы на высылку российских дипломатов из ФРГ.

Захарова подчеркнула, что принцип взаимности в международных отношениях никто не отменял.

«Мы понимаем, что решение суда было политизированным — оно не основывалось на рассмотрении реальных фактов, реальных данных. Я хотела бы обратить внимание на заявление адвоката российского гражданина. Но если в Берлине приняли такое решение, ещё и увязали его почему-то с высылкой российских дипломатов, значит, мы будем отвечать», — сказала представитель МИД России.

По её словам, в ближайшее время ведомство опубликует официальное заявление по поводу сложившейся ситуации.

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Он сообщил, что двух сотрудников посольства России в Германии объявляют персонами нон грата.

Впоследствии посольство России выразило решительный протест властям ФРГ из-за решения о высылке двух российских дипломатов.