Посольство России заявило протест в МИД ФРГ из-за решения о высылке дипломатов

Посольство России выразило решительный протест властям ФРГ из-за решения о высылке двух российских дипломатов. Об этом говорится в сообщении диппредставительства.

В дипмиссии подтвердили, что 15 декабря руководство МИД Германии сообщило послу России о решении объявить двух дипломатических сотрудников персонами нон грата.

«Со своей стороны заявили решительный протест», — отметили в посольстве.

Также российская сторона подчеркнула, что подобные немотивированные действия ФРГ «представляют собой очевидный недружественный шаг и не будут оставлены без соответствующей реакции, которая последует в ближайшее время».

Ранее Высший суд Берлина приговорил россиянина Вадима Соколова к пожизненному заключению по делу об убийстве гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в немецкой столице в 2019 году.

После этого посла России в Германии Сергея Нечаева вызвали в МИД ФРГ. Глава министерства сообщила, что двух сотрудников посольства России в Германии объявляют персонами нон грата.