В Белграде заявили, что Путин заверил Вучича в достаточных поставках газа Сербии зимой

В пресс-службе сербского президента Александра Вучича заявили, что российский лидер Владимир Путин заверил своего коллегу в том, что «Сербия этой зимой будет иметь достаточные объёмы газа».

Как уточнили в Белграде, Вучич и Путин рассмотрели энергетическую ситуацию в Европе и мире.

«Президент Путин заверил президента Вучича, что Россия будет придерживаться договорённостей и что Сербия этой зимой будет иметь достаточные объёмы газа, двое государственных деятелей также говорили о возможностях по обеспечению дополнительными объёмами газа», — цитирует сообщение пресс-службы Вучича РИА Новости.

Ранее сербский лидер заявил, что попросит Владимира Путина о продаже дополнительных объёмов природного газа.

В ноябре Россия продлила сербской стороне цену на газ в $270 за 1 тыс. куб. м на следующие шесть месяцев. Сербский лидер заявлял, что страна намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.

Соглашение о поставках газа в сербском МИД назвали историческим.