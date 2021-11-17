Вучич заявил о намерении покупать у России по 3 млрд куб. м газа в течение десяти лет

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Сербский лидер Александар Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.
Вучич заявил о намерении покупать у России по 3 млрд куб. м газа в течение десяти лет
  • globallookpress.com
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«Мы сейчас будем просить президента (России Владимира. — RT) Путина предоставить нам объёмы минимум по 3 млрд куб. м ежегодно на протяжении десяти лет», — цитирует ТАСС заявление Вучича.

Он отметил, что в настоящее время Сербия по долгосрочному договору покупает российский газ по $270 и опасается подорожания цен до $900.

Ранее Вучич отметил роль России в обеспечении энергобезопасности Европы. Он также заявлял, что ситуация на энергетическом рынке Европы является ужасной по причине подорожания электричества и газа.

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