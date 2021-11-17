Вучич заявил о намерении покупать у России по 3 млрд куб. м газа в течение десяти лет
- globallookpress.com
- © MFA Russia
«Мы сейчас будем просить президента (России Владимира. — RT) Путина предоставить нам объёмы минимум по 3 млрд куб. м ежегодно на протяжении десяти лет», — цитирует ТАСС заявление Вучича.
Он отметил, что в настоящее время Сербия по долгосрочному договору покупает российский газ по $270 и опасается подорожания цен до $900.
Ранее Вучич отметил роль России в обеспечении энергобезопасности Европы. Он также заявлял, что ситуация на энергетическом рынке Европы является ужасной по причине подорожания электричества и газа.