Вучич заявил о намерении покупать у России по 3 млрд куб. м газа в течение десяти лет

Сербский лидер Александар Вучич заявил, что Сербия намерена покупать по 3 млрд куб. м российского газа каждый год на протяжении десяти лет.

«Мы сейчас будем просить президента (России Владимира. — RT) Путина предоставить нам объёмы минимум по 3 млрд куб. м ежегодно на протяжении десяти лет», — цитирует ТАСС заявление Вучича.

Он отметил, что в настоящее время Сербия по долгосрочному договору покупает российский газ по $270 и опасается подорожания цен до $900.

Ранее Вучич отметил роль России в обеспечении энергобезопасности Европы. Он также заявлял, что ситуация на энергетическом рынке Европы является ужасной по причине подорожания электричества и газа.