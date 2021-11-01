Вучич отметил роль России в обеспечении энергобезопасности Европы

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия играет важную роль в решении многих мировых проблем, включая обеспечение энергетической безопасности Европы.

Как отметил политик на полях 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго, у России есть большой политический вес.

«Всё не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Россия строго выполняет контракты на поставки газа в Евросоюз.