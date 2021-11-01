Вучич отметил роль России в обеспечении энергобезопасности Европы

Короткая ссылка
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Россия играет важную роль в решении многих мировых проблем, включая обеспечение энергетической безопасности Европы.
Вучич отметил роль России в обеспечении энергобезопасности Европы
  • AP

Как отметил политик на полях 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в шотландском Глазго, у России есть большой политический вес.

«Всё не сводится только к поставкам газа, роль Москвы важна для решения многих мировых проблем. Но если говорить о газе, то Россия действительно очень важна для энергобезопасности Европы», — приводит ТАСС слова Вучича.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что Россия строго выполняет контракты на поставки газа в Евросоюз.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить